Le parole di Lelealla Rai:"E' stata una partita difficile per i nerazzurri, che hanno portato a casa una vittoria sofferta - ha spiegato l'ex difensore -. L'Inter ha fatto 54 punti in 21 giornate, segnando 50 gol e subendone 10; ha il capocannoniere del torneo e il portiere che ha il maggior numero di clean sheet. Ha fatto una partita vera, seria; non ha trovato il raddoppio ma ha resistito, pur senza poter contare su Calhanoglu e Barella. Sappiamo che è la più forte del campionato, ma poi va dimostrato in campo. A Firenze ha fatto una partita sporca contro una Fiorentina che avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più".