Le parole dia 90 Minuto:"Se trovate uno, uno solo, che dice che c è anche una sola cosa che funziona nella Juventus, è un bugiardo. Io dico che ci sono tante cose negative, la Juventus non gioca, non fidelizza la gente che è sempre meno allo stadio. Andare a vedere una partita allo stadio costa e i sacrifici alla fine devono meritarseli".