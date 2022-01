1









Lele Adani, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla sessione di calciomercato della Juventus.



ZAKARIA - "Ottimo giocatore. Un centrocampista centrale che copre bene il campo e non difetta in personalità. Credo sia in linea con quanto chiesto da Allegri. Questo mercato ha detto una cosa: la Juve se vuole un giocatore, lo prende".



KULUSEVSKI - "Io allo svedese non avrei rinunciato. Se non si è vista la qualità di un giocatore così, la sconfitta è anche di allenatore e club. Serviva il coraggio di aspettarlo: Kulusevski fa saltare il banco"



CHAMPIONS LEAGUE - "Al di là di Vlahovic o Zakaria, la Juve con il Villarreal non può che partire favorita. L’Inter invece non parte battuta con il Liverpool, anche se i Reds sono superiori. L‘Inter è cresciuta molto e c’è unione di intenti tra società, Inzaghi e calciatori"