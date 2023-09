Alla BoboTv Leleha parlato della. Le sue parole:"La vittoria contro la Lazio ha una matrice molto chiara con un’attitudine e un atteggiamento giusti. Questo è quel che voglio vedere. Come lo fa lo metto in secondo piano se c’è cattiveria. Rispettando lo spirito e la grandezza della maglia sono arrivati gli applausi che a Torino non sapevano più come erano. Applausi che sono meritati per come è arrivata la vittoria".