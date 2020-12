In diretta Twitch sulla Bobo Tv, l'ex difensore dell'Inter: "Non è una questione personale secondo me, perché a questi livelli non sarebbe tollerabile. Oggi Eriksen viene considerato come un gregario, per questo viene inserito solo nei minuti finali. Ma non accetto che Eriksen venga considerato un giocatore normale. In Italia la gente non è scema come vogliono far credere, qui lo conoscevano tutti. Viene dalla Premier League, non dal campionato del Lussemburgo".