1









Lele Adani, a Radio DeeJay, ha commentato la vittoria della Juventus e la scelta di Cristiano Ronaldo, 'già in rete' dalla panchina: "Ho commentato la partita e sottolineato la prova dello Spezia, però pensavo: pensate con questa difesa alta, Ronaldo già visualizza il modo in cui segnerà. Avrà pensato: 'Adesso li attacco così, faccio il movimento e vado in porta'. Si fa, a un certo livello vedi le cose al livello avanzato. I giocatori della Juve sanno sempre come dare un supporto, sono sempre concentrati. A Ronaldo poi basta davvero mezzo metro".