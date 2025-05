AFP via Getty Images

Adani rivela: 'Materazzi era andato via al goal di Raphinha'

37 minuti fa



Le parole di Lele Adani a Viva el Futbol:



"Marco e la sua famiglia sono usciti dopo il gol di Raphinha… poi però me lo sono ritrovato lì, aveva fatto in tempo a rientrare. Secondo me s'è paralizzato il mondo – le parole di Adani su Inter-Barcellona -. Tutti stavano vedendo quella partita. Marco Materazzi? Certo, Marco era andato via. Sono tutti usciti, c'era anche la Dani con lui. Anche il papà di lei, che ringrazio per tutti i complimenti che m'ha fatto. Ero andati via anche molti della Nike… sì, sì… tutti via. Però alcuni hanno fatto in tempo a tornare… e Marco lo ho visto di nuovo seduto di fianco. Lui non era ancora fuori dallo stadio. Questa cosa ti fa capire come sembrava che la partita non finiva mai".