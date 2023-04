Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, l'ex calciatore dell'Inter, Lele Adani, è tornato a parlare della rete realizzata da Cristiano Ronaldo in rovesciata allo Stadium.'L’unica cosa che devo dire per celebrare il calciatore quando fece quel gol in casa della Juve…poche volte sono rimasto a bocca aperta. Quel gol lì è da extraterrestre, mi rimane impresso quasi oltre alla logica e fisica. Non potevo credere che lui cerca quella coordinazione, la impatta in quel modo e fa un’acrobazia quasi senza senso. Quando vedi i replay la faccia di Barzagli sembra dire che non è possibile…'.