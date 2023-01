Lele Adani è tornato a parlare della sfida tra Napoli e Juventus nel corso della puntata della Bobo Tv.'I quarti difensivi del Napoli erano sui quinti della Juve, quelli della Juve non sono mai andati sui quarti del Napoli. La Juve li aveva bassi con i centrali, ma così non pressi e non recuperi mai palla e puoi solo puntare sugli errori. Di Maria prende il palo su una palla sbattuta contro. Non ribaltano mai l’azione'.