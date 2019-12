Daniele Adani”La Roma gira palla da sx a dx per far “muovere” la difesa della Fiorentina...a proposito del possesso-palla che non serve a niente” Chissà a chi si riferisce — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 20, 2019

Daniele, ex difensore dell'Inter oggi opinionista di Sky Sport, ha risposto indirettamente alle dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che ieri ha definito la tattica come un insieme di "ca**ate". Durante la telecronaca di Fiorentina-Roma, Adani ha dichiarato: "La Roma fa girare la palla da sinistra a destra per far muovere la difesa della Fiorentina,". E Maurizio, che difficilmente ha supportato Allegri nel suo passato in bianconero, ha reagito con una risata tramite Twitter: