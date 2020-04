In una delle quotidiane dirette Instagram insieme a Vieri, Adani ha svelato un retroscena durante una telecronaca della Juventus in Champions: "Sono al Wanda Metropolitano per Atletico-Juve. Nel finale Ronaldo salta tutta la difesa e calcia a due dita dal palo, mi girava il c...o perché mi è rimasto l'urlo in gola. Per quello che aveva fatto nel secondo tempo, la Juve doveva vincere quella partita". Che invece finisce 2-2 dopo che la Juve che era andato in vantaggio di due gol grazie a Cuadrado e Matuidi.