Nella diretta Twich con Vieri, Cassano e Ventola, Lele Adani ha parlato di un obiettivo della Juventus: "Secondo me De Paul deve avere l'opportunità di andare in una grande squadra, si merita di averla. E' un giocatore diventato super completo. Me lo ricordo quando giocava al Racing, era un trequartista che partiva dall'esterno, adesso è un calciatore totale". Lo sa bene la Juve, che un mese fa ha fatto un blitz con il suo agente per capire se si può affondare il colpo già a gennaio.