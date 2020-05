2









In una diretta Instagram insieme a Bobo Vieri, Lele Adani racconta un episodio in Brasile durante il Mondiale 2014: "Del Piero arriva a Copacabana e andiamo in spiaggia io Costacurta, Del Piero e Cattaneo e Trevisani di Sky. Alex aveva voglia di giocare, così abbiamo sfidato un gruppo di persone che erano lì, un po' tarchiate, che sembravano tutto tranne che calciatori. Sulla carta erano inferiori, e infatti siamo andati subito avanti 2-0. Poi hanno riconosciuto Del Piero, e lì è cambiato qualcosa. Dopo selfie e risate, ricominciamo a giocare: prima accorciano e poi rimontano. 2-2 finale, andiamo al golden gol. Un giornalista brasiliano - che poi scriverà un articolo su questa serata - ruba palla a Del Piero e calcia in porta: gol. Vincono loro. Rientrando verso l'albergo ci guardiamo male senza parlarci, poi Alex ha offerto da bere a tutti.