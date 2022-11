Intervenuto durante il corso della puntata della Bobo Tv, l'ex calciatore dell'Inter Lele Adani ha rilasciato delle dichiarazioni su quella che è stata la prestazione della Juve a Lecce.'Il Lecce non ha fatto bene, ma devo fare i complimenti a Fagioli. È un bravo ragazzo, è un giovane, ha qualità ed è giusto che abbia le sue possibilità. Ribadisco però che la Juventus fa giocare i giovani non per scelta ma per necessità. Con Torino, Empoli e Lecce hanno vinto senza che la vittoria sia mai stata in discussione. Appena ha di fronte un avversario che la costringe a rispondere delle sue colpe, da un punto di vista della proposta, della solidità mentale, la Juventus soccombe'.