Leleai microfoni di Rai Sport è tornato a parlare di Massimilianoed in particolare del suo cammino alla Juventus in seguito al suo esonero dalla guida della Vecchia Signora. Queste le sue parole:"C’è lo svilimento del patrimonio dei giocatori. Nessun calciatore è migliorato. I forti non sono diventati più forti, i giovani pagati tanti non sono cresciuto. Qualche giovane da accompagnare c’è come Cambiaso, però a fronte dei continui investimenti della società non c’è stata una crescita".