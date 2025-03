Mondadori Portfolio via Getty Images

Le parole di Adani

, nel corso dell'ultima puntata di 'Viva El Futbol', ha analizzato la due giorni di Champions League, segnata dal crollo totale delle due squadre olandesi, PSV e Feyenoord, che soltanto qualche settimana fa erano state in grado di estromettere sia lache il Milan dalla massima rassegna continentale. Di seguito ecco il pensiero dell'ex difensore e oggi telecronista Rai."La vittoria dell'Inter con il Feyenoord è strameritata, la qualificazione ai quarti non è in dubbio, dal mio punto di vista-. Col rigore segnato non sarebbe stato neanche da giocare il ritorno. La domanda che mi e vi faccio è questa: devono essere un po’ imbarazzati Milan e Juve, dopo aver visto Feyenoord e PSV con l’Arsenal?".