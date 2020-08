1









Un Lele Adani particolarmente ottimista su Andrea Pirlo quello che ieri sera ha parlato a Sky Sport del nuovo allenatore della Juventus. Ecco cos'ha detto: "Pirlo ha le palle quadrate, non si siede sulla panchina della Juve per fare il gestore ma per imporre delle idee di calcio". La battaglia di Adani per lo svecchiamento tattico e ideologico del calcio italiano è cosa nota, così come le sue passate liti con Allegri (grande gestore di uomini, per l'appunto) dovute alle loro nette differenze di vedute calcistiche.