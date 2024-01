Lele, a Radio Deejay, parla così degli episodi controversi del Var nelle ultime giornate."VAR? A fanc.... Allegri dice che non è infallibile? Sicuramente sì. Era nato con uno scopo di percorso verso una giustizia oggettiva o comunque limitare tanti errori, cercare di intervenire nei momenti cruciali, nelle chiare sviste ed errori. Ora è una moviola in campo. Va a richiamare una cultura popolare del sospetto. Il tifoso guarda in casa sua: è toccato sulla pancia, sull'istinto. E va a rivangare episodi di giornate prima. Ci rimettono gli arbitri, ma le vittime sono i tifosi, che non ci capiscono nulla. In Inghilterra ad esempio è diverso. Gli arbitri sono persino peggio dei nostri. Ma la gestione dell'episodio Var è accettato in maniera diversa, è un problema di cultura. Quando c'è una convivenza più serena e con meno astio, l'errore lo accetti. Qui non si vede l'ora di vedere il minimo episodio, di vivisezionare".- "La Salernitana ha contrastato bene la Juve e ha aspettato di far male in ripartenza. Contro questa Juve non puoi sbagliare nulla, non ti perdona. Sono rimasti in 10, la Juve l'ha ripresa e Vlahovic quando fa quelle cose giustifica l'investimento. Quella palla la prende tra due centrali, al novantesimo, con cattiveria. Non è la prima volta. Inzaghi e Allegri? Nel calcio ci sono molte più antipatie di quelle che sembrano".