C’è un bisogno evidente di affinare quei dettagli che stanno rallentando la squadra, un aspetto su cui Thiago Motta insiste con continuità. "Serve migliorare in tutto" è il mantra ripetuto dal tecnico, ma iniziano ad emergere anche critiche da parte di chi ha sempre avuto fiducia nel suo lavoro. Tra questi,, che durante l’ultima puntata di Viva El Futbol ha espresso qualche perplessità sulla gestione di Motta:"Io sono per questa preparazione, per queste rotazioni, e trovo l’elaborazione del gioco di Thiago Motta sempre evoluta. Però, se oltre a questa costruzione rimani insicuro, indeciso e continui a subire gol evitabili, allora diventa centrale la questione che ripete lui stesso: dobbiamo migliorare".