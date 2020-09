Lele Adani sul Corriere Torino fa oggi una panoramica sulle due squadre di Torino. Ecco cos'ha detto sulla Juventus: "Con Pirlo la visione della Juve continua. Non è una rottura con Sarri, ma un tentativo di completare il percorso. È una sfida per grandi menti, e Andrea Agnelli è l'uomo giusto. Suarez? Lo adoro, ma Dzeko è l'uomo perfetto: esalta le doti dei compagni dell'attacco, fa reparto e gol. È unico, un regista avanzato, e garantisce ancora 50 gare a stagione di alto livello. Oltretutto, alla Juve non sarà un parafulmine come alla Roma, si può divertire di più. Chiellini? Non rientrerebbe nelle mie prime 4-5 scelte di difensori al mondo, ma ha il carisma per salire di livello e diventare il numero uno con l'anima e l'atteggiamento. Nelle prestazioni non lo supera nessuno".