Lele Adani ha partecipato come di consueto alla diretta Twitch su Bobo Tv, in cui ha parlato anche di Juve e di Andrea Pirlo, con un'opinione chiara: "Crespo ha avuto dei passaggi è stato costretto a farli e li ha fatti. Con umiltà e voglia di imparare. Io non posso regalarle le carriere. Io apprezzo le persone che fanno come Fabio. Il nostro amico Andrea sappiamo che mente aperta ed evoluta abbia, e ha le potenzialità, ci mancherebbe. È una sfida interessante ed è bello che la stia vivendo. Però diventare effettivamente allenatore della Juve, lo farà in due-tre anni. Ed è giusto che abbia l'opportunità di sbagliare".