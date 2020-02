Domenica c’è Juve-Inter e Lele Adani, ospite negli studi di Sky Sport, ha analizzato la sfida: “Credo che se l'Inter riuscirà a metter dentro i nuovi acquisti potrà fare rotazioni senza perdere più di tanto il su livello. Non si modificherà la sua filosofia, i movimenti e i concetti dell’allenatore, ma anche come peso della squadra: un esempio è Brozovic, che non si sostituisce. Pur dando priorità al campionato, e Conte l’ha dimostrato anche alla Juventus. L’Inter può arrivare in fondo. Juventus? Ci arriverà con la preparazione di un Marines sul piano del lavoro. Mentalmente non sarò facile, ma la sua ossessione per la precisione nel fare le cose coprirà tutto. Non ci sarà il tifo del pubblico e questo sarà un vantaggio per l’Inter e Conte stesso. Per la Juve è la partita dell’anno: se vincerà la partita sarà una spinta sia per il ritorno contro il Lione e per il resto della stagione".