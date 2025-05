Adani pazzo di Kean: 'Vi dico quale può essere la prossima squadra'

Getty Images

Durante un intervento a Viva El Futbol, Danieleha analizzato il possibile futuro di Moise Kean, accostandolo al Napoli come prossimo step della sua carriera. L’ex difensore ha spiegato: “Kean ora è alla Fiorentina. Per i viola, un campionato di successo significherebbe chiudere al quarto posto. Per questo motivo, credo che per lui il passo successivo naturale potrebbe essere il Napoli, al posto di Lukaku”.Adani ha poi approfondito il paragone con l’attaccante belga, attualmente in prestito alla Roma ma spesso accostato al club partenopeo per il prossimo mercato. “Lukaku ha segnato 12 gol in Serie A, e ogni volta che ha trovato la rete, il Napoli ha vinto. Ma non ha mai realizzato una doppietta”, ha sottolineato Adani, evidenziando l’impatto sì concreto ma limitato del centravanti nelle grandi sfide.

L’opinione dell’ex opinionista Sky lascia intendere che Kean, per caratteristiche e prospettiva, possa rappresentare un profilo più futuribile per un Napoli in cerca di nuova linfa in attacco. Dopo una stagione alla Fiorentina fatta di alti e bassi, il classe 2000 ha bisogno di una piazza che gli offra centralità, obiettivi ambiziosi e continuità. E la squadra azzurra, in fase di transizione, potrebbe essere il contesto ideale per il suo rilancio. La palla, ora, passa alla dirigenza partenopea.