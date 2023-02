L'opinionista ed ex giocatore, Adani, ha commentato la prestazione di Di Maria durante la Bobotv su Twitch: "Di Maria ha fatto la differenza in ogni zolla che ha calpestato. Il Nantes dovrebbe prendere le zolle, isolarle, metterle in riquadro in sede per dire che su quella zolla ha messo il piede Di Maria. Lui anche quando la Juve è andata a Napoli ha fatto la stessa partita, ma il Napoli non è il Nantes o la Carrarese. Di Maria quando è nato nasce per fare la differenza. La Juve è stata brava a tesserarlo e stiamo vedendo perché è uno dei più forti al mondo".