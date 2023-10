Le parole di Lelealla Domenica Sportiva:"La Juve avrebbe potuto e dovuto fare di più, ma questa è la filosofia del suo allenatore in queste partite sporche quasi non giocate, fatte e preparate quasi per mantenerle in parità per poi usufruire dei cambi di livello assoluto come Chiesa e Vlahovic. Ha trovato la giocata del suo portiere che l’ha mantenuta in vita, poi ha provocato l’errore di Thiaw. Quando la partita perde il suo equilibrio era solo questione di tempo per la Juve. Non c’è da stupirsi che la Juve abbia vinto e che lotti per scudetto, non può essere altrimenti".