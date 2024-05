Leledurante la Domenica Sportiva sulla Rai ha parlato del girone di ritorno della, dove i bianconeri hanno avuto un crollo impressionante dal punto di vista numerico, di gioco e di risultati. Di seguito le dichiarazioni dell'ex giocatore, ora commentatore sportivo.ADANI - "Ogni tanto fa bene Vlahovic, ogni tanto fa bene Chiesa, pochissime volte hanno fatto bene entrambi e la Juventus sono decenni che non segnava così poco come gruppo squadra. Arriva da 4 pareggi consecutivi e da decenni forse non conquistata due vittorie in 14 partite ed è un pensiero condiviso che il girone di ritorno sia stato pessimo. La Juventus deve migliorare in tutto, deve tracciare una linea e ripartire con altre idee, altri 3/4 calciatori, con un calcio diverso, deve proprio cambiare lo stile. Ha bisogno di un'altra visione".