Nuovo programma per Lele Adani, lo condurrà con Carolina Stramare, già nota alle cronache rosa per un possibile flirt con Vlahovic. In programma 10 puntate di 60 minuti ciascuna, che racconteranno la settimana calcistica appena trascorsa e quella che verrà. I padroni di casa Lele e Carolina coinvolgeranno anche ospiti, protagonisti e testimoni nei loro dialoghi sulla complessa materia del pianeta calcio. “Con ”Adani’s Corner” vogliamo regalare ai nostri abbonati una finestra privilegiata sul mondo del calcio, nazionale e internazionale – ha dichiarato Matteo Mammì, Ceo di Helbiz Media -. È un format coinvolgente e autorevole, che arricchisce la nostra già ampia offerta di contenuti sportivi e di intrattenimento. E siamo certi che Lele Adani e Carolina Stramare sapranno soddisfare un pubblico esigente come quello italiano”.