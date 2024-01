Lelecontinua a lanciare frecciate adopo la separazione avvenuta alla Bobo Tv, mentre è in attesa del nuovo progetto che lo vedrà collaborare con Cassano e Ventola in un nuovo canale dedicato all'analisi calcistica. In una storia Instagram, Adani si è ripreso, commentando: "Ma se c'è più gente dentro che fuori, non è che sono stati fatti male i conti? Padre tempo opera in silenzio", sottolineando in modo sottile le discrepanze nei risultati ottenuti dai vari progetti. Successivamente, ha sussurrato a voce bassa i numeri di coloro che partecipano al suo nuovo progetto rispetto a coloro che partecipano al progetto di Vieri su Twitch, evidenziando che quest'ultimo sta registrando ascolti molto inferiori rispetto al precedente lavoro con Adani, Cassano e Ventola.