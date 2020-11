In diretta su Twitch, Bobo Vieri ha parlato con Lele Adani della situazione in casa Juve. Ecco cos'ha raccontato l'ex difensore di Inter e Nazionale: "La Juve non può dipendere da un solo giocatore, deve potersi permettere almeno 7 partite l’anno in cui fa a meno di Cristiano Ronaldo. Non posso pensare che la Juventus senza Ronaldo non vinca contro il Benevento, è una squadra che deve lottare per la Champions League. A volte la Juventus stacca la spina e vanifica delle buone idee".