Lele Adani non ha dubbi: "Arkadiusz Milik è perfetto per la Juventus, come per ogni altra squadra". L'ex difensore l'ha detto in diretta sulla Bobo tv, spiegando che: "E' un classe '94, riposato, che sa fare gol. Se dovesse arrivare in bianconero farebbe un upgrade della carriera". Il polacco è uno dei profili al quale Fabio Paratici sta pensando per completare l'attacco in vista della seconda parte di stagione. Il contratto col Napoli è in scadenza a giugno ma De Laurentiis non fa sconti.