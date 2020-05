Secondo Lele Adani Carrascal deve essere l'obiettivo numero uno per la Juventus, tra quelli da opzionare in un'eventuale trattativa per Higuain con il River Plate, simile a quella che ha portato Tevez al Boca. L'ex difensore, oggi commentatore per Sky, ai microfoni di Tuttosport ha parlato anche della crescita di Rodrigo Bentancur, arrivato in bianconero proprio nell'affare Tevez: "Anche lui all'inizio era un trequartista che giocava fine, poi in bianconero è diventato un centrocampista totale. Non mi ha stupito perché non avevo dubbi. Prima che arrivasse in Europa era stato accostato al Milan, io feci un tweet: 'Bentancur sta al buon calcio come il territorio di Bolgheri al buon vino' ".