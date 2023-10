Alla BoboTv ha parlato così della partita di Arthur, centrocampista juventino in prestito alla Fiorentina: “” inizia ironizzando Adani, che poi si fa serio e prosegue: “La partita di Arthur, ex Gremio e Barcellona, 75 palle giocate, è stato il secondo della Fiorentina che ha giocato più palloni. Adesso comincia il circo, quello vero, quello che fa divertire le persone: 60 passaggi riusciti, numero 1 dei viola, 92% di passaggi tentati riusciti, numero 1 dei viola, 35 palloni dei giocati in avanti riusciti, numero uno in assoluto della partita, 15 passaggi sulla trequarti riusciti. Arthur è stato il migliore in campo a Napoli. Ha fatto il Lobotka, il giocatore che tutti hanno apprezzato, in casa sua. Lui ha preso la Fiorentina al suo passo, la squadra viaggia al suo ritmo”- “Del Brighton di De Zerbi ormai parlano tutti – ha dichiarato – A questo paese volete dare un po’ di giustizia e non essere invidiosi o livorosi?. Se uno in Italia paga per avere un servizio e vuole seguire con passione cosa fanno squadre come il Brighton, il Leeds, il Genk, come fa? E’ incredibile. Vi da’ noia il fatto che non vi parla, ma chiedetevi perché non lo fa. Riavvolgete il nastro a quando si diceva ‘allena per se stesso’, ‘non è interessato alla crescita della squadra’, ‘lo fa per moda’. Prendetevi la responsabilità di quello che avete detto. Lì con voi c’era una persona che faceva le cose con passione e competenza, ora è già un po’ di anni che è via…state sereni e non penalizzate le persone per questioni di amicizia”.