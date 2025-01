Adani: 'Motta? Credo nel lavoro e nel percorso. Ma una grande squadra resiste'

Mondadori Portfolio via Getty Images

Lele, a Radio DeeJay, parla così del momento della"Io sono tra quelli che credono nel lavoro, nel progetto, e per questo ci vuole tempo, un'analisi corretta. Nel bene e nel male. Se non fai autocritica non capisci dove puoi arrivare. In queste ultime 3 partite, 5 tempi molto belli. Vuol dire che le idee e il percorso sono giusti. Il dato più grave è questo: 17 punti persi. Problema fisico? Va messo nelle valutazioni, come il fatto che ci siano stati infortuni, i giovani, le partite ogni 3 giorni. Una grande squadra però resiste col vantaggio".