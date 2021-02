In diretta Twitch sulla Bobo tv, Lele Adani ha analizzato la situazione di Christian Eriksen nell'Inter: "Conte è convinto che le qualità di Eriksen non bastano per guadagnarsi un posto da titolare, al di là della zona del campo nella quale viene schierato. Ma se è per quello, il danese ha giocato davanti alla difesa anche in una semifinale di Champions. L'errore di Marotta è stato quello di dire che Eriksen non fosse funzionale al gioco, e nonostante questo il giocatore ha deciso anche il derby. Pensate che giocatore che è..:".