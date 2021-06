Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, parla alla Bobo Tv di Romelu Lukaku: "Lukaku? Secondo me lui sa che Benzema o Lewandowski sono superiori, poi dal suo punto di vista non è sbagliato raccontarsi come un attaccante devastante. Nessuno nega il suo contributo all'Inter e al Belgio, però il giocatore imprescindibile per il Belgio è De Bruyne. De Bruyne è perfetto e facilita anche il compito di Lukaku".