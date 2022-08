Lelealla BoboTv ha parlato della gara trae della rete di Dusan. Queste le sue parole:"Sono più critico verso la Roma. Quella partita per me meritava di vincerla la Juve, la Roma ha pareggiato ma secondo me l’aveva persa al calcio d’inizio. Per l’atteggiamento e l’approccio, consegnandosi alla Juve. Il gol di Vlahovic è il suo primo e unico tiro in porta, quel modo di calciare è dei grandi. Ma non avevo mai visto una Juve come quella del primo tempo".