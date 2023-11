Lele Adani ha parlato così di Vincenzo Italiano dal Football Summit: "Essere un top allenatore è un titolo che ti viene riconosciuto solo quando alleni un top club, inteso come una squadra che può vincere lo scudetto. Lanon può vincere lo scudetto mafa performare al meglio la sua squadra. E ribadisco che non tutti gli allenatori, anche i top, sono così appassionati come Italiano. La sua passione spinge tutti a dare il 110%. Il progetto Fiorentina mi piace molto soprattutto per la sua guida tecnica".