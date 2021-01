Lele Adani ha analizzato i primi mesi di Andrea Pirlo da allenatore: "Sappiamo che ha una mente aperta ed evoluta - ha detto l'ex difensore in diretta Twitch sulla Bobo tv - e ha tutte le potenzialità per fare bene, ci mancherebbe. E' una sfida interessante, ed è bello che la stia vivendo così. Forse adesso non è ancora allenatore della Juve a tutti gli effetti, credo lo diventerà a 360° tra due o tre anni. Fino a quel momento, è giusto che abbia la possibilità di sbagliare".