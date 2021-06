Lele Adani, ex giocatore e oggi stimato commentatore, dopo che due anni fa aveva avuto diverse polemiche con Massimiliano Allegri, ha parlato a Mowmag.com su quale sarà la prima domanda che farà ad Allegri ora che è di nuovo l'allenatore della Juventus: "Gli chiederò se in questi due anni ci sono delle cose che ha maturato, perché quando gli allenatori stanno fermi stanno male, quell’adrenalina che ti spreme dentro quando sei fuori ti manca, trovi certezze e metti in discussione delle cose. Il calcio è veloce, pensate a Tuchel, a Flick, dov'erano due anni fa. In due anni cambiano tante cose".