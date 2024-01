"Questa Juve è credibile, lo dico dico dall’inizio del campionato. Può dire quello che vuole ma la Juventus gioca per vincere lo scudetto", le parole usate da Adani, ex difensore di Serie A, ora opinionista di Rai Sport. Adani, ha spesso fatto critiche dure nei confronti di Massimiliano Allegri e dei bianconeri, quest'anno però, vede nella squadra le possibilità di arrivare fino in fondo a giocarsi lo scudetto.