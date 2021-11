Lele, alla Bobo TV, parla di Allegri: "La Juve ha perso con le riserve del Chelsea. Tuchel ha tolto Kanté perché non c’era bisogno di lui. Ma il problema non è quella partita, ma dare troppo peso a quella dell’andata. La strada non può essere quella, ormai non siamo a tre anni fa: la verità è davanti a tutti. Questa squadra pensa calcio in maniera inadeguata per il calcio di oggi, per la sua forza e per lo status della società".