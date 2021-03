Lele Adani non ha dubbi sul mercato fatto da Paratici nelle ultime due sessioni: "Per me tutti gli acquisti che la Juve ha fatto quest'anno sono giusti, non ce n'è uno sbagliato. Uno. Sono tutti giocatori di valore. Compreso McKennie, che ha mostrato quella personalità che gli permette di sopperire alla mancanza di qualità rispetto a un Arthur. Kulusevski è un ottimo acquisto, Chiesa, che per tanti non avrebbe retto il passaggio in una big, ha dato di più di tanti giocatori che già c'erano".