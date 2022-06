Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato anche della rosa della Juve e di Dusan Vlahovic. Ecco il suo pensiero: "Con l’Inter è il gruppo più forte. Sicuramente è in primissima fascia, non può che migliorare. Il fatto è che nel calcio di oggi non basta un giocatore, serve il collettivo. Gli elementi di valore non mancano, se poi acquistano pure Di Maria fanno un affare. Credo che i bianconeri non siano inferiori all’Inter. Vlahovic è un ottimo attaccante. Da lui mi aspetto che affronti la stagione con la giusta fame di successo: è un ragazzo generoso che sa mettersi anche al servizio dei compagni. Importante sarà l’apporto della squadra che lo deve accompagnare e aiutare".