Lele Adani ha parlato alla BoboTv di Twitch della lotta per lo scudetto: "La Juventus è quella con la rosa più forte e anche l’Inter nonostante tutto è davanti, ma il matrimonio tra Napoli e Spalletti era vinto in partenza. La squadra è forte, non ha punti deboli ed è stato inserito un giocatore come Anguissa. Inoltre, con Spalletti si è guadagnato mesi per la crescita di Osimhen."

Le pressioni sulla Juve sono sempre alte, e come ha detto Allegri in conferenza stampa domani sera contro la Roma c'è da proseguire i salti in avanti del pre-sosta.