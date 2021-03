In mezzo a tante discussioni su quanto sia stato giusto o meno mandar via Allegri nel 2019 per inseguire la "rivoluzione giochista", Lele Adani nella "Bobo Tv" su Twitch ha detto la sua: "La Juventus ha preso una strada giusta come guida tecnica con mister Sarri prima e con Pirlo dopo. I bianconeri cercano un allenatore che voglia dominare il gioco, puntano su un calcio europeo e internazionale. Poi sappiamo anche che un determinato percorso necessita però di supporto, di investimenti, di giocatori giusti... La scelta di mandare via Sarri è stata sbagliata, ma il processo di ricerca della Juve è giusto".