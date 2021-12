Le parole di Lele Adani alla Bobo Tv, dove ha parlato di Juventus: "La Juve è sempre peggio per chi dice che va meglio. In chi senza analizzare ha sostenuto che nelle ultime due partite ci fossero dei miglioramenti. La Salernitana ne ha presi quattro dalla Fiorentina, il Genoa tre dalla Sampdoria. Col Venezia c’era una differenza che non è possibile descrivere tra una squadra e l’altra in questa categoria. Se la preparazione è “giochiamo da provinciale” l’obiettivo è raggiunto ed è il pari col Venezia".