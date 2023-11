Daniele Adani ha parlato di Chiesa e della sfida tra Juve ed Inter: "Federico è un giocatore fondamentale, i campioni come lui aggiungono e, a volte, risolvono. E’ fondamentale per la Nazionale e per la Juventus. Credo che sia giusto da parte dei bianconeri fare uno sforzo e anche da parte sua. Io credo che l’Inter debba confermarsi soprattutto dopo gli ultimi due campionati. La Juventus non è forte come l’Inter, ma può colmare quel gap con il riposo durante la settimana. Per i bianconeri poter preparare la settimana è un lusso del quale deve assolutamente approfittare". Queste le sue parole a TvPlay.