La Juventus ha messo in campo una splendida performance al Mapei Stadium di Reggio Emilia l'altroieri per battere 2-1 l'Atalanta e far sua la finale di Coppa Italia. Una prestazione da parte degli uomini di mister Pirlo che ha lasciato il segno anche per l'opinionista Sky Lele Adani, che ha Radio 24 ha detto: "La Juve ha impressionato perché l'Atalanta è una squadra che cresce nell'andare della partita, invece è stato il contrario, la Juve ha tenuto botta, ha segnato il vantaggio e poi ha difeso senza affanno".