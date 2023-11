Lele Adani ha commentato Fiorentina-Juventus dagli studi di Sky Sport, analizzando la prestazione e il momento bianconero: "Difesa batte attacco? Sì, non si può definire diversamente. Adesso però la Juventus è un muro davvero invalicabile. Da sottolineare la prestazione di Rugani, ma anche di Bremer e Szczesny su tutti. Da loro non si passa e trovano la loro comfort zone negli ultimi 16 metri. Lì si sentono forti. Poi il gol è stato un grande gol nonostante l'errore di Parisi perché è un'azione dove la Juventus accompagna con tanti giocatori".- "La sua partita non è giudicabile anche se ha fatto 65 minuti, però l'allenatore è credibile perché se tocchi cinque palloni e la squadra subisce sette otto tiri e ne fa uno e va bene così, vuol dire che può piacere o non piacere, la Juventus è seconda e lotta per lo Scudetto e ci gioca con questo stile e questo percorso condiviso dai calciatori. Il metodo Allegri sta tornando credibile a partire dai suoi calciatori che lo eseguono".