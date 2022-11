Nel corso di un intervento alla BoboTv, Lele Adani parla della Francia: "Prima la Francia aveva un Pogba di un certo tipo e Kante, ora ha un super attacco, ma ha perso Nkunku e gli manca qualcosa in mezzo al campo, per via degli infortuni: ha Rabiot e Camavinga, ma qualcosa manca a centrocampo".